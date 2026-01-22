Дональд Трамп: США скоро остановят еще одну войну
Другие страны
- 22 января, 2026
- 14:15
Нынешняя администрация президента Соединенных Штатов остановили 8 войн, скоро этот список пополнится еще одной.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.
"Это очень волнующий день, которого мы ждали очень долго", - заявил Трамп, открывая мероприятие.
Трамп также подчеркнул важность мира на Ближнем Востоке "Мы урегулировали восемь войн, и я считаю, что скоро будет урегулирована еще одна", - добавил он, подразумевая войну в Украине.
"Я думал, что это будет легкая война, но она оказалась, пожалуй, самой сложной", - отметил и добавил, что уже достигнут большой прогресс.
