    Дональд Трамп: США скоро остановят еще одну войну

    • 22 января, 2026
    • 14:15
    Дональд Трамп: США скоро остановят еще одну войну

    Нынешняя администрация президента Соединенных Штатов остановили 8 войн, скоро этот список пополнится еще одной.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

    "Это очень волнующий день, которого мы ждали очень долго", - заявил Трамп, открывая мероприятие.

    Трамп также подчеркнул важность мира на Ближнем Востоке "Мы урегулировали восемь войн, и я считаю, что скоро будет урегулирована еще одна", - добавил он, подразумевая войну в Украине.

    "Я думал, что это будет легкая война, но она оказалась, пожалуй, самой сложной", - отметил и добавил, что уже достигнут большой прогресс.

