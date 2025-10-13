Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль.

Как сообщает Report, Трампа в аэропорту Бен-Гурион встречали президент и премьер Израиля.

Отметим, что Дональд Трамп проведет несколько часов в Израиле, где встретится с семьями заложников и выступит в Кнессете - парламенте Израиля.

Затем он отправится в Египет для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку и официальной церемонии подписания первого этапа мирного соглашения по Газе.