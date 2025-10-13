Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 10:57
    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль.

    Как сообщает Report, Трампа в аэропорту Бен-Гурион встречали президент и премьер Израиля.

    Отметим, что Дональд Трамп проведет несколько часов в Израиле, где встретится с семьями заложников и выступит в Кнессете - парламенте Израиля.

    Затем он отправится в Египет для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку и официальной церемонии подписания первого этапа мирного соглашения по Газе.

    Израиль Дональд Трамп заложники ХАМАС
    Видео
    Donald Tramp İsraildə səfərdədir
    US President Donald Trump arrives in Israel

    Лента новостей