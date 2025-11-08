Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Дональд Трамп поделился итогами саммита с пятью странами Центральной Азии

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 06:48
    Дональд Трамп поделился итогами саммита с пятью странами Центральной Азии

    Дональд Трамп заявил, что вчера имел великую честь провести саммит в Белом доме с президентами пяти стран Центральной Азии: Казахстана - Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана - Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана - Эмомали Рахмоном, Киргизской Республики - Садыром Жапаровым и Туркменистана - Сердаром Бердымухамедовым.

    Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на платформе Truth Social.

    По словам Трампа, предыдущие американские администрации в течение трёх десятилетий не уделяли этим странам должного внимания. Он отметил стратегическое значение региона, расположенного на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, и богатство Центральной Азии критически важными минералами, углеводородами и человеческим потенциалом.

    В честь 10-й годовщины платформы C5+1 были заключены коммерческие соглашения на миллиарды долларов, которые, по словам Трампа, поддержат десятки тысяч американских рабочих мест в авиационной, минеральной, сельскохозяйственной, железнодорожной, автомобильной и технологической сферах.

    Президент США подчеркнул, что проведенный саммит стал "началом нового, прекрасного этапа отношений" между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизской Республикой и Туркменистаном.

    Лента новостей