İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Donald Tramp Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə sammitin nəticələrini paylaşıb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 06:53
    Donald Tramp Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə sammitin nəticələrini paylaşıb

    Donald Tramp bəyan edib ki, dünən Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsinin prezidentləri ilə - Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon, Qırğız Respublikası Prezidenti Sadır Japarov və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhammedovla Ağ Evdə sammit keçirmək kimi böyük şərəfə nail olub.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə "Truth Social" platformasında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəlki ABŞ administrasiyaları üç onillik ərzində bu ölkələrə lazımi diqqət yetirməyib. O, Avropa, Asiya və Yaxın Şərqin kəsişməsində yerləşən regionun strateji əhəmiyyətini və Mərkəzi Asiyanın kritik minerallar, karbohidrogenlər və insan potensialı ilə zənginliyini qeyd edib.

    "C5+1" platformasının 10 illiyi münasibətilə milyardlarla dollar dəyərində kommersiya sazişləri imzalanıb. Trampın sözlərinə görə, bu sazişlər ABŞ-də aviasiya, mədən, kənd təsərrüfatı, dəmir yolu, avtomobil və texnologiya sahələrində on minlərlə iş yerini dəstəkləyəcək.

    ABŞ Prezidenti keçirilən sammitin Birləşmiş Ştatlar ilə Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğız Respublikası və Türkmənistan arasında "münasibətlərin yeni, gözəl mərhələsinin başlanğıcı" olduğunu vurğulayıb.

    Mərkəzi Asiya Donald Tramp ABŞ
    Дональд Трамп поделился итогами саммита с пятью странами Центральной Азии

    Son xəbərlər

    06:53

    Donald Tramp Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə sammitin nəticələrini paylaşıb

    Digər ölkələr
    06:17

    "Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:52
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkda Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası davam edir

    Digər ölkələr
    05:22

    Meksika İran kəşfiyyatının İsrail səfirinə qarşı sui-qəsd cəhdi xəbərlərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    04:49

    Heqset: Təchizat yolları və anbarlar ABŞ-yə mümkün hücumun hədəfi olacaq

    Digər ölkələr
    04:17

    Polşa Prokurorluğu sabiq ədliyyə nazirinin saxlanılmasına qərar verib

    Digər ölkələr
    03:49

    Orban: Budapeştdə Rusiya-ABŞ sammiti bunun üçün şərait uyğun olduqda baş tutacaq

    Digər ölkələr
    03:25
    Foto
    Video

    Nyu-Yorkun "Times" meydanında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    02:57

    ABŞ və Macarıstan mayeləşdirilmiş təbii qaz və nüvə enerjisi ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti