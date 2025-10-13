Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Дональд Трамп: Иран должен признать право Израиля на существование

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 16:09
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен признать право Израиля на существование.

    Как передает Report, с таким заявлением он выступил в парламенте Израиля.

    "Иран должен признать право Израиля на существование. Однажды это произойдет", - сказал Трамп.

    По его словам, это будет самым правильным решением Тегерана.

    "Иранцы хорошие люди, умные, трудолюбивые. Они не хотят видеть то, что сейчас происходит с их страной", - сказал Трамп.

    Президент США также отметил, что Вашингтон поддержит Иран в этом вопросе, когда тот "будет готов".

    Израиль Иран США Дональд Трамп
