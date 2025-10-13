Дональд Трамп: Иран должен признать право Израиля на существование

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен признать право Израиля на существование.

Как передает Report, с таким заявлением он выступил в парламенте Израиля.

"Иран должен признать право Израиля на существование. Однажды это произойдет", - сказал Трамп.

По его словам, это будет самым правильным решением Тегерана.

"Иранцы хорошие люди, умные, трудолюбивые. Они не хотят видеть то, что сейчас происходит с их страной", - сказал Трамп.

Президент США также отметил, что Вашингтон поддержит Иран в этом вопросе, когда тот "будет готов".