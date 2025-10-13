Дональд Трамп: Иран должен признать право Израиля на существование
- 13 октября, 2025
- 16:09
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен признать право Израиля на существование.
Как передает Report, с таким заявлением он выступил в парламенте Израиля.
"Иран должен признать право Израиля на существование. Однажды это произойдет", - сказал Трамп.
По его словам, это будет самым правильным решением Тегерана.
"Иранцы хорошие люди, умные, трудолюбивые. Они не хотят видеть то, что сейчас происходит с их страной", - сказал Трамп.
Президент США также отметил, что Вашингтон поддержит Иран в этом вопросе, когда тот "будет готов".
