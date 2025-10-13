Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 16:17
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır.
Report xəbər verir ki, o, bu bəyanatla İsrail parlamentində çıxış edib.
"İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır. Bir gün bu baş verəcək", - deyə Tramp bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, Tehranın ən düzgün qərarı olacaq.
"İranlılar yaxşı insanlardır, ağıllı, zəhmətkeş. Onlar öz ölkələri ilə hazırda baş verənləri görmək istəmirlər", - deyə Tramp bildirib.
ABŞ Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton İranı "hazır olduğu" zaman bu məsələdə dəstəkləyəcək.
