Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 31 yanvar, 2026
- 13:18
Bakıda və Abşeron yarımadasında, Naxçıvan, Şərur, Şahbuz, Ordubad, Şabran, Yevlax, Sabirabad, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Astarada duman müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 31-i saat 13:00-a olan məlumatında bildirilib.
Məlumata görə, sözügedən yerlərdə görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır. Ölkə ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur, bəzi yerlərdə isə cənub-qərb küləyi əsir.
Belə ki, küləyin maksimal sürəti Kəlbəcərdə 20, Lerik, Şamaxı və Qobustanda 19, Yardımlı, Zəngilan və Daşkəsəndə 18, Cəbrayılda 17 m/s-dək güclənir.
Son xəbərlər
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilibKomanda
15:42
Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıbMaliyyə
15:27
Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"Futbol
15:12
Foto
Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıbDaxili siyasət
15:10
Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıbEnergetika
15:02
Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
14:57
Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıbMaliyyə
14:50
Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıbDigər ölkələr
14:36