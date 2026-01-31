İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 31 yanvar, 2026
    • 13:18
    Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Naxçıvan, Şərur, Şahbuz, Ordubad, Şabran, Yevlax, Sabirabad, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Astarada duman müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 31-i saat 13:00-a olan məlumatında bildirilib.

    Məlumata görə, sözügedən yerlərdə görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır. Ölkə ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur, bəzi yerlərdə isə cənub-qərb küləyi əsir.

    Belə ki, küləyin maksimal sürəti Kəlbəcərdə 20, Lerik, Şamaxı və Qobustanda 19, Yardımlı, Zəngilan və Daşkəsəndə 18, Cəbrayılda 17 m/s-dək güclənir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib

    Komanda
    15:42

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    15:27

    Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"

    Futbol
    15:12
    Foto

    Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    15:10

    Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıb

    Energetika
    15:02

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:50

    Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıb

    Digər ölkələr
    14:36

    "Real" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 9,2 milyon avro itirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti