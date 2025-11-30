Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу".

Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

В своей соцсети американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок.

В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в "черную пятницу" - день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября.

По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%.