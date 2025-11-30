Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 03:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу".
Как передает Report об этом он написал в Truth Social.
В своей соцсети американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок.
В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в "черную пятницу" - день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября.
По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%.
Последние новости
04:19
Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне РоссииДругие страны
03:46
Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницуДругие страны
03:23
Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщикамиФутбол
02:58
СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасенияДругие страны
02:37
В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборыДругие страны
02:09
МИД Ирана: Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является произволом СШАВ регионе
01:52
В Адане произошла перестрелка в барбершопе, есть пострадавшиеВ регионе
01:20
В ФРГ впервые с 2000 года разрешили ВВС совершать маневры в зоне низкого полетаДругие страны
00:44