    Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 03:46
    Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу".

    Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

    В своей соцсети американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок.

    В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в "черную пятницу" - день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября.

    По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%.

    США черная пятница Дональд Трамп
