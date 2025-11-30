Donald Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər
Digər ölkələr
- 30 noyabr, 2025
- 04:56
ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalıların "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərclədiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.
ABŞ lideri sosial media hesabında endirimlərin əvvəlki günündə alış-veriş əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı bir nəşrə keçid paylaşıb.
Trampın istinad etdiyi məqalədə amerikalıların rekord məbləğdə xərclədiyi bildirilib ki, onlar təkcə "qara cümə" günü - noyabrın dördüncü cümə axşamı olan Şükranlıq günündən sonrakı satış günündə təxminən 12 milyard dollar alış-veriş ediblər.
Məlumatlara görə, xərclər 9 %-dən çox artıb.
Donald Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər
