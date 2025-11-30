İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Donald Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 04:56
    Donald Tramp: Amerikalılar qara cümə günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalıların "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərclədiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    ABŞ lideri sosial media hesabında endirimlərin əvvəlki günündə alış-veriş əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı bir nəşrə keçid paylaşıb.

    Trampın istinad etdiyi məqalədə amerikalıların rekord məbləğdə xərclədiyi bildirilib ki, onlar təkcə "qara cümə" günü - noyabrın dördüncü cümə axşamı olan Şükranlıq günündən sonrakı satış günündə təxminən 12 milyard dollar alış-veriş ediblər.

    Məlumatlara görə, xərclər 9 %-dən çox artıb.

    "qara cümə" Donald Tramp ABŞ
    Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу

    Son xəbərlər

    04:56

    Donald Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər

    Digər ölkələr
    04:21

    İsveçdə futbol matçı azarkeşlərin qazonu yandırması səbəbindən dörd saat davam edib

    Futbol
    03:39

    ABŞ-yə 5 000-dən çox əfqanın gəlişi ölkə hakimiyyətində narahatlıq doğurub

    Digər ölkələr
    03:06

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    02:47

    İran XİN: Venesuelanın hava məkanının bağlanması ABŞ-nin özbaşınalığıdır

    Region
    02:17

    Almaniyada 25 ildə ilk dəfə HHQ-yə aşağı uçuş zonalarında manevrlərə icazə verilib

    Digər ölkələr
    01:56

    Venesuela XİN ABŞ-nin hava məkanının bağlanması barədə iddialarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    01:28

    KİV: Ukrayna Prezidenti Ofisinə Denis Şmıqal rəhbərlik edə bilər

    Digər ölkələr
    01:06

    Türkiyədə silahlı toqquşma baş verib, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti