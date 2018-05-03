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    Дональд Трамп намекнул на скорое освобождение американцев из тюрьмы КНДР

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/На скорое освобождение трех находящихся в заключении в КНДР американцев намекнул президент США Дональд Трамп.

    Как передает Report, в своем твиттере он написал о том, что предыдущая американская администрация долго пыталась освободить американцев, но положительного результата достичь не смогла.

    "Всем известно, что предыдущая администрация в течение долгого времени добивалась освобождения трех заключенных из трудового лагеря в Северной Корее, но безрезультатно. Следите за новостями!" - написал Трамп.

    Ранее агентство Рёнхап сообщило, что заключенные в Северной Корее американцы перевезены из трудовых лагерей в один из отелей Пхеньяна. По данным агентства, в случае, если встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет успешно, заключенных могут отпустить на родину.

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