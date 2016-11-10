Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп начинает формировать кабинет и команду Белого дома.

Как передает Report, об этом сообщает NYT со ссылкой на помощников Трампа.

В числе кандиатов на должности секретарей и советников представители ближнего круга Трампа, в их числе сенатор от Алабамы, советник по политическим вопросам Джефф Сессионс, бизнесмен Стивен Мнучин, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, губернатор Нью Джерси Крис Кристи и бывшие спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.