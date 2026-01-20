Домбровскис: ЕС планирует направить на поддержку Украины с 2028 года 100 млрд евро
Евросоюз планирует направить на поддержку Украины после 2027 года 100 млрд евро на период до 2034 года, но эта программа будет зависеть от ситуации.
Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам Совета экономики и финансов стран ЕС.
"После 2027 года наше предложение в следующих многолетних финансовых рамках составляет 100 млрд евро на программу поддержки для Украины. На данном этапе это пока только предложение... потому что мы не знаем, как ситуация будет развиваться на местах и каковы будут конкретные потребности", - сказал он.
