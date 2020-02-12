До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Иокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил журналистам Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется. Четыре человека из числа заразившихся находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.

Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.