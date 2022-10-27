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Для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию

Для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию Россиянам и белорусам больше нельзя въезжать в Ирландию с действующей британской визой. Такое решение приняли власти страны.
Другие страны
27 октября 2022 г. 13:46
Для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию

Россиянам и белорусам больше нельзя въезжать в Ирландию с действующей британской визой. Такое решение приняли власти страны.

Как передает Report, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По информации ассоциации, Ирландия исключила Россию и Беларусь из списка стран, чьи граждане могут въезжать в страну с действующей британской визой. Теперь россиянам и белорусам придется получать национальную визу.

Подать документы на получение национальной визы можно в визовом провайдере Ирландии в России компании VFS Global. Документы следует подавать за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения составляет от 5 рабочих дней до 6 недель.

"Ирландская виза для однократного въезда обойдется в 60 евро, для многократного - 100 евро. Плюс взымается сервисный сбор в размере 42,88 евро", - сообщает портал.

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