Для прибывающих в Гонконг из-за рубежа отменят обязательные тесты на COVID

Прибывающие из-за рубежа в специальный административный район Китая Гонконг, теперь не должны будут сдавать тест на COVID-19.

Прибывающие из-за рубежа в специальный административный район Китая Гонконг, теперь не должны будут сдавать тест на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду Channel News Asia.

Глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что отменяются требования иметь документ о вакцинации для посещения общественных мест. Ранее в отношении путешественников, приехавших в Гонконг из-за рубежа, перестали действовать ограничения на перемещения по району.

В минувшую субботу Ли объявил, что границы между материковым Китаем и Гонконгом откроются к середине января.

Издание напоминает, что в Гонконге в силе все еще остается обязательное ношение масок в местах большого скопления людей.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваемости и числа случаев летального исхода.