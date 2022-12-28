О нас

Для прибывающих в Гонконг из-за рубежа отменят обязательные тесты на COVID

Для прибывающих в Гонконг из-за рубежа отменят обязательные тесты на COVID Прибывающие из-за рубежа в специальный административный район Китая Гонконг, теперь не должны будут сдавать тест на COVID-19.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 13:39
Для прибывающих в Гонконг из-за рубежа отменят обязательные тесты на COVID

Прибывающие из-за рубежа в специальный административный район Китая Гонконг, теперь не должны будут сдавать тест на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду Channel News Asia.

Глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что отменяются требования иметь документ о вакцинации для посещения общественных мест. Ранее в отношении путешественников, приехавших в Гонконг из-за рубежа, перестали действовать ограничения на перемещения по району.

В минувшую субботу Ли объявил, что границы между материковым Китаем и Гонконгом откроются к середине января.

Издание напоминает, что в Гонконге в силе все еще остается обязательное ношение масок в местах большого скопления людей.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваемости и числа случаев летального исхода.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Из украинского города Бахмут
ФотоИз украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi