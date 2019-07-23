США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Вашингтон объявляет о создании коалиции с участием «стран со всего мира» для патрулирования Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", это необходимо для обеспечения свободного судоходства, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

В интервью телекомпании WFTV 9 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять: мы не хотим войны с Ираном. Мы просто хотим, чтобы они прекратили террористическую деятельность по всему миру. Они не могут продолжать разработку ядерного оружия», — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что Трамп готов обсудить ситуацию с иранскими властями «без каких-либо предварительных условий».

О создании коалиции также заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, американские власти уже ведут переговоры с рядом стран, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом ассистент главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер отметила, что целью кампании является не противостояние Ирану, а «обеспечение безопасности транспортного судоходства».

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после того, как 13 июня в Ормузском проливе были атакованы два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous. На кораблях произошел взрыв, за которым последовал пожар. США обвинили в нападении Иран.

Позднее, 18 июля, СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. Однако власти Ирана потерю устройства опровергли, предположив, что американцы по ошибке сбили собственный БПЛА.

Напряжение наблюдается и в отношениях Тегерана с Лондоном. 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, но после сделанного им устного предупреждения они отозвали требование. Информацию опроверг Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана), однако Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

19 июля КСИР задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некому инциденту с иранским рыболовецким судном. Сейчас судно стоит в порту Бендер-Аббас провинции Хормозган. На борту находятся 23 человека, в том числе трое россиян, пишет «Газета.ру». По некоторым данным, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.