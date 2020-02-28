Disneyland и Disneysea в Японии закрылись из-за угрозы коронавируса

Токийский Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea будут закрыты с 29 февраля до 15 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила управляющая компания Oriental Land.

Disneyland и DisneySea расположены в пригороде Токио на площади более 118 га, ежегодно их посещают более 30 млн человек.

Помимо этого, в Осаке временно закроют тематический парк развлечений Universal Studios. Об этом сообщается в пятницу на сайте парка. Меры будут действовать с 29 февраля по 15 марта. Оператор Universal Studios отмечает, что решение о перезапуске будет принято позднее, исходя из ситуации с распространением вируса. Ежегодно этот парк, где находятся аттракционы по различным фильмам, включая "Гарри Поттера", посещают около 15 млн человек.

В настоящее время в связи с угрозой заражения зрителей в Японии закрывается большинство театров и зрелищных мероприятий. В четверг, например, до 10 марта приостановил свою работу традиционный японский театр Кабуки, отменены многие спортивные состязания.