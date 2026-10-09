Disney намерена составить конкуренцию IMAX в кинотеатрах

Американская компания Walt Disney ведет переговоры с крупнейшими голливудскими студиями о продвижении Infinity Vision - нового бренда для показа фильмов на больших экранах, который должен составить конкуренцию IMAX.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Disney обсудила инициативу с представителями Universal Pictures, Lionsgate, Sony Pictures и Paramount Pictures, а также крупных сетей кинотеатров AMC и Cinemark.

Речь идет об объединении существующих кинозалов с большими экранами под единым брендом Infinity Vision. Для участия в программе кинотеатры должны соответствовать определенным техническим требованиям к качеству изображения и звука.

По данным источников агентства, студии проявили предварительный интерес к проекту, однако некоторые из них намерены сначала оценить его эффективность на примере фильма "Мстители: Судный день", премьера которого запланирована на декабрь 2026 года.

Ожидается, что продвижение Infinity Vision позволит Disney расширить возможности показа своих фильмов в премиальных кинозалах и снизить зависимость от формата IMAX.