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    Disney намерена составить конкуренцию IMAX в кинотеатрах

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 00:17
    Disney намерена составить конкуренцию IMAX в кинотеатрах

    Американская компания Walt Disney ведет переговоры с крупнейшими голливудскими студиями о продвижении Infinity Vision - нового бренда для показа фильмов на больших экранах, который должен составить конкуренцию IMAX.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, Disney обсудила инициативу с представителями Universal Pictures, Lionsgate, Sony Pictures и Paramount Pictures, а также крупных сетей кинотеатров AMC и Cinemark.

    Речь идет об объединении существующих кинозалов с большими экранами под единым брендом Infinity Vision. Для участия в программе кинотеатры должны соответствовать определенным техническим требованиям к качеству изображения и звука.

    По данным источников агентства, студии проявили предварительный интерес к проекту, однако некоторые из них намерены сначала оценить его эффективность на примере фильма "Мстители: Судный день", премьера которого запланирована на декабрь 2026 года.

    Ожидается, что продвижение Infinity Vision позволит Disney расширить возможности показа своих фильмов в премиальных кинозалах и снизить зависимость от формата IMAX.

    Disney
    "Disney" kinoteatrlarda IMAX ilə rəqabət aparmaq niyyətindədir
    MiniBoss
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