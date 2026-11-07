FT: Демократы готовят пакет помощи Украине на $15 млрд

Представители Демократической партии США обсуждают возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сумму около 15 млрд долларов, а также усиление санкционного давления на Россию.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

После успеха на промежуточных выборах, позволившего демократам получить контроль над обеими палатами Конгресса, партия намерена активизировать поддержку Киева, а также восстановить тесные связи между Вашингтоном и европейскими союзниками. При этом внешнеполитический курс страны по-прежнему определяется президентом США Дональдом Трампом, поэтому демократы рассчитывают использовать бюджетные механизмы и парламентский контроль для влияния на решения администрации.

Одним из приоритетов станет дополнительная помощь украинскому энергетическому сектору в преддверии зимы. Также обсуждаются поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО, передача разведывательных данных и обеспечение доступа к спутниковой связи Starlink. Часть этих мер планируется включить в ежегодный закон об оборонной политике США.

Кроме того, демократы намерены пересмотреть законодательство о санкциях против России после решения администрации Трампа ослабить отдельные ограничения на фоне договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. "Мы исправим закон Грэма. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом всё просто отменили", - заявил представитель партии.

Вместе с тем возможности демократов остаются ограниченными: для преодоления возможного президентского вето им потребуется поддержка части республиканцев. В начале работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы смогут использовать утверждение федерального бюджета как инструмент давления на администрацию Трампа, считают эксперты.