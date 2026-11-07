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    Президент Израиля поручит формирование правительства Гади Айзенкоту

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 23:39
    Президент Израиля поручит формирование правительства Гади Айзенкоту

    Президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что поручит формирование правительства председателю партии "Яшар" Гади Айзенкоту.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на президентскую канцелярию.

    Согласно заявлению, глава оппозиции Айзенкот приглашен на церемонию передачи полномочий, которая состоится завтра в резиденции главы еврейского государства.

    Отмечается, что с момента передачи полномочий Айзенкоту у него будет 28 дней на формирование нового правительства. В случае необходимости президент страны имеет право продлить срок еще на 14 дней в соответствии с законом.

    Ицхак Герцог Государство Израиль
    İsrail Prezidenti hökuməti formalaşdırmağı Qadi Ayzenkota həvalə edəcək
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