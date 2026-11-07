Фильм "Тагиев: Школа" получил награду за лучшую режиссуру на фестивале "Коркут Ата"

Фильм "Тагиев: Школа" режиссера Заура Гасымлы стал победителем в номинации "Лучший режиссер" на VI Международном кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата".

Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, где прошло мероприятие, награду режиссеру Зауру Гасымлы вручили на церемонии закрытия фестиваля.

Отметим, что фильм является четвертой и заключительной частью картины "Тагиев", посвященной истории жизни крупного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В картине производства Baku Media Center затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионе в конце XIX - начале XX века.

Проект реализован Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, а также при спонсорстве компаний Neqsol Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.