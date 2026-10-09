"Disney" kinoteatrlarda IMAX ilə rəqabət aparmaq niyyətindədir
- 09 oktyabr, 2026
- 02:46
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ABŞ-nin "Walt Disney" şirkəti Hollivudun ən böyük studiyaları ilə IMAX ilə rəqabət aparmalı olan filmi nümayiş etdirmək üçün yeni marka "Infinity Vision"u tanıtmaq üçün danışıqlar aparır.
"Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, "Disney" bu təşəbbüsü "Universal Pictures", "Lionsgate", "Sony Pictures" və "Paramount Pictures", eləcə də AMC və "Cinemark" kimi böyük kinoteatr şəbəkələrinin nümayəndələri ilə müzakirə edib.
Söhbət mövcud böyük ekranlı kinoteatrların vahid "Infinity Vision" brendi altında birləşdirilməsini nəzərdə tutur. Kinoteatrlar proqramda iştirak etmək üçün görüntü və səs keyfiyyəti üçün müəyyən texniki tələblərə cavab verməlidir.
Agentliyin mənbələrinə görə, studiyalar layihəyə ilkin maraq göstəriblər, lakin bəziləri əvvəlcə 2026-cı ilin dekabrında nümayişi planlaşdırılan "Qisasçılar: Qiyamət Günü" filmindən istifadə edərək onun effektivliyini qiymətləndirmək niyyətindədirlər.
"Infinity Vision"un inkişafının "Disney"ə premium kinoteatrlarda yayım seçimlərini genişləndirməyə və IMAX formatından asılılığını azaltmağa imkan verəcəyi gözlənilir.