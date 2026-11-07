В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2026
- 22:17
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.
По его словам, визит будет приурочен ко Дню Победы Азербайджана.
В рамках визита в Карабахе состоится двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На встрече будут обсуждены различные направления турецко-азербайджанского сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы.
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