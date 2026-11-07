Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 22:17
    В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал руководитель Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

    По его словам, визит будет приурочен ко Дню Победы Азербайджана.

    В рамках визита в Карабахе состоится двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    На встрече будут обсуждены различные направления турецко-азербайджанского сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Бурханеттин Дуран
    Ərdoğanın Azərbaycana səfər proqramı bəlli olub
    Türkiye unveils itinerary for Erdogan's visit to Azerbaijan
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