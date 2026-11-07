В Сараево провели концерт и прием по случаю шестой годовщины Победы в Отечественной войне

В Доме военнослужащих Боснии и Герцеговины, который является историко-архитектурным памятником боснийской столицы Сараево, был организован торжественный праздничный концерт и прием по случаю шестой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает балканское бюро Report, мероприятие было организовано азербайджанским посольством в Сараево.

В церемонии приняли участие члены правительства Боснии и Герцеговины, представители дипломатического корпуса, военные атташе, офицеры и солдаты турецкого батальона, несущего службу в составе EUFOR, представители общественности и граждане Азербайджана, проживающие в этой стране.

Посол Азербайджана Вилаят Гулиев, говоря об историческом значении Дня Победы для азербайджанского народа, отметил, что азербайджанцы ждали эту победу почти 30 лет и на протяжении долгих лет уверенно шли к ней.

Дипломат подчеркнул, что Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, - это не только военная победа, но и историческое событие, изменившее будущее региона и породившее новые надежды на мир, дружбу и взаимопонимание.

Посол напомнил, что конфликт, начавшийся в результате необоснованных территориальных претензий Армении к Азербайджану, выдвинутых с 1987 года, привел к оккупации территорий Азербайджана и вынужденному переселению сотен тысяч людей из родных мест.

Обратив внимание, что международные усилия по мирному урегулированию конфликта на протяжении долгих лет оставались безрезультатными, Вилаят Гулиев отметил, что Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, завершилась исторической Победой Азербайджанской армии.

Дипломат добавил, что День Победы - это день почтения памяти шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и день благодарности азербайджанским военнослужащим.

Посол также обратил внимание, что историческая Победа Азербайджана внесла важный вклад в развитие мира, стабильности и регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Отметив, что на азербайджано-армянской границе уже длительное время не слышны звуки выстрелов и ведутся работы в направлении делимитации и демаркации на основе норм и принципов международного права, дипломат подчеркнул важность построения будущего региона на основе мира и взаимопонимания.

Вилаят Гулиев в своем выступлении также затронул братские отношения между Азербайджаном и Турцией. Мероприятие продолжилось художественной частью, артисты, продемонстрировавшие богатые традиции и исполнительское мастерство азербайджанской музыки, были встречены зрителями с большим восторгом.