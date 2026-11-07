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    Египет возобновил работу посольства в Триполи после 12-летнего перерыва

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 23:23
    Египет возобновил работу посольства в Триполи после 12-летнего перерыва

    Египет вновь открыл свое посольство в ливийской столице Триполи, которое не работало с 2014 года.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство иностранных дел Египта.

    Отмечается, что этот шаг свидетельствует об укреплении отношений Каира с международно признанным правительством национального единства Ливии во главе с Абделем Хамидом Дбейбой.

    Решение знаменует изменение прежнего курса Египта, который 12 лет назад закрыл дипломатическое представительство в Триполи на фоне обострения внутреннего политического конфликта в Ливии в 2014 году, когда ряд иностранных государств также приостановил работу своих миссий.

    Выступая на церемонии открытия, глава египетского МИД Бадр Абдель-Аты подчеркнул историческую значимость возобновления работы посольства, отметив глубокие гуманитарные и культурные связи между двумя странами.

    Бадр Абдель Аты Абдель Хамид Дбейба Египет Государство Ливия
    Misir 12 illik fasilədən sonra Liviyanın paytaxtında səfirliyini yenidən açıb
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