Египет возобновил работу посольства в Триполи после 12-летнего перерыва

Египет вновь открыл свое посольство в ливийской столице Триполи, которое не работало с 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство иностранных дел Египта.

Отмечается, что этот шаг свидетельствует об укреплении отношений Каира с международно признанным правительством национального единства Ливии во главе с Абделем Хамидом Дбейбой.

Решение знаменует изменение прежнего курса Египта, который 12 лет назад закрыл дипломатическое представительство в Триполи на фоне обострения внутреннего политического конфликта в Ливии в 2014 году, когда ряд иностранных государств также приостановил работу своих миссий.

Выступая на церемонии открытия, глава египетского МИД Бадр Абдель-Аты подчеркнул историческую значимость возобновления работы посольства, отметив глубокие гуманитарные и культурные связи между двумя странами.