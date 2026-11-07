Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны начать расследовать действия членов Демократической партии после того, как те объявили о планах провести в Конгрессе расследования деятельности его администрации, окружения и спонсоров республиканцев.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил демократов в преследовании республиканцев, а также угрозах импичментом генеральному прокурору США и другим должностным лицам, несмотря на отсутствие оснований для таких действий. Он назвал подобные угрозы "вымогательством на высшем уровне", обвинив демократов в использовании государственных институтов в политических целях.

"Также они угрожают нашим донорам, одним из самых уважаемых людей во всем мире, тюремным заключением и многими другими формами наказания лишь потому, что те являются республиканцами или сторонниками республиканцев. Это использование государственных институтов в качестве оружия и юридическая война на совершенно ином уровне", - написал глава Вашингтонской администрации.

Отдельно президент США раскритиковал сенатора от штата Мичиган Элиссу Слоткин, обвинив ее в намерении преследовать молодых людей, разделяющих республиканские ценности.

"Угрожающие письма были отправлены многим людям, все они невиновны, от политических лидеров Демократической партии. Настоящим заявлением я поручаю Министерству юстиции немедленно расследовать это преступное деяние!" - заключил Трамп.