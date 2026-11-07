Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Турции достигло девяти - Обновлено
В регионе
- 07 ноября, 2026
- 23:26
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Количество погибших при столкновении микроавтобуса с фурой на западе Турции возросло до девяти.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.
Согласно информации, двое из семи пострадавших в аварии скончались в больнице, лечение пятерых травмированных продолжается.
По факту ведется расследование.
В Турции в тяжелом дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, на магистрали Ван-Озалп столкнулись фура и микроавтобус.
В аварии погибли по меньшей мере семь человек, еще столько же получили травмы.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.
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