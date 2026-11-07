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    Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Турции достигло девяти - Обновлено

    В регионе
    • 07 ноября, 2026
    • 23:26
    Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Турции достигло девяти - Обновлено

    Количество погибших при столкновении микроавтобуса с фурой на западе Турции возросло до девяти.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

    Согласно информации, двое из семи пострадавших в аварии скончались в больнице, лечение пятерых травмированных продолжается.

    По факту ведется расследование.

    В Турции в тяжелом дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, на магистрали Ван-Озалп столкнулись фура и микроавтобус.

    В аварии погибли по меньшей мере семь человек, еще столько же получили травмы.

    На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 9-a çatıb - Yenilənib
    44 filmi
    44 filmi

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