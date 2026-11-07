Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Турции достигло девяти - Обновлено

Количество погибших при столкновении микроавтобуса с фурой на западе Турции возросло до девяти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

Согласно информации, двое из семи пострадавших в аварии скончались в больнице, лечение пятерых травмированных продолжается.

По факту ведется расследование.

21:58

В Турции в тяжелом дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, на магистрали Ван-Озалп столкнулись фура и микроавтобус.

В аварии погибли по меньшей мере семь человек, еще столько же получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.