Türkiyədə ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 9-a çatıb - Yenilənib
Region
- 07 noyabr, 2026
- 23:16
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Türkiyədə ağır yol qəzasında ölənlərin sayı artıb.
"Report" "Haber Globala" istinadən xəbər verir ki, Van-Özalp avtomobil yolunda yük maşını ilə mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Türkiyədə ağır yol qəzasında 7 nəfər ölüb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, qəza Van-Özalp avtomobil yolunda baş verib.
Qeyd olunub ki, TIR-la mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 7 nəfər xəsarət alıb.
Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə təcili tibbi yardım, polis, jandarma, Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD), Milli Tibbi Xilasetmə Qrupu , eləcə də yanğınsöndürmə qrupları cəlb olunub.
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