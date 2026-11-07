İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyədə ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 9-a çatıb - Yenilənib

    Region
    • 07 noyabr, 2026
    • 23:16
    Türkiyədə ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 9-a çatıb - Yenilənib

    Türkiyədə ağır yol qəzasında ölənlərin sayı artıb.

    "Report" "Haber Globala" istinadən xəbər verir ki, Van-Özalp avtomobil yolunda yük maşını ilə mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyədə ağır yol qəzasında 7 nəfər ölüb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, qəza Van-Özalp avtomobil yolunda baş verib.

    Qeyd olunub ki, TIR-la mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 7 nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə təcili tibbi yardım, polis, jandarma, Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD), Milli Tibbi Xilasetmə Qrupu , eləcə də yanğınsöndürmə qrupları cəlb olunub.

    Türkiyə Cümhuriyyəti
    Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Турции достигло девяти - Обновлено
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf
    Sağlamlıq
    02:52
    Video
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Xarici siyasət
    02:40
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Region
    02:20
    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:05
    Video
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    Formula 1
    01:42
    Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    01:17
    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    01:01
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti