Директор ЦРУ: Wikileaks использовалась со стороны России

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Майка Помпео заявил, что организация Wikileaks является враждебной разведывательной структурой, которую часто используют такие государства, как Россия.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, по его словам, WikiLeaks является негосударственной враждебной США разведывательной службой, которую часто направляют такие государственные акторы, как Россия.

Он сослался на январский отчет американской разведки, в котором говорилось, что Главное управление Генштаба ВС России использовало WikiLeaks для распространения украденных хакерами документов и писем Демократической партии, рассчитывая повлиять на итог выборов в США в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.