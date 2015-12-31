Один человек погиб в результате инцидента на платформе в Северном море

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб и два пострадали в результате инцидента на платформе в Северном море, принадлежащей группе китайских нефтяных компаний China Oilfield Services Ltd, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей компании Statoil.

Китайская компания COSL вела работы в разрабатываемом Statoil месторождении Troll в Северном море. Сообщается, что сильные волны задели установку. Компании узнали о данном инциденте около 17.00 (19.00 мск) по местному времени, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сожалеем, что Statoil и COSL получили подтверждение от полиции, что один человек погиб", — говорится в заявлении компании.

Двум пострадавшим оказывается медицинская помощь. Национальность погибшего и пострадавших не уточняется.

Всего на платформе работали 106 человек. Около 50 работников были эвакуированы.

"Погода была суровой во время инцидента, волны достигали высоты 14 метров, скорость ветра — 25-30 метров в секунду. Сильный ветер мешал вертолету совершить посадку на платформу и эвакуировать людей", — сообщила агентству представитель управления по безопасности в нефтегазовой промышленности Норвегии.