О нас

Макрон: Диалог между властями Франции и профсоюзами по пенсионной реформе продолжается

Макрон: Диалог между властями Франции и профсоюзами по пенсионной реформе продолжается Диалог между французским правительством и представителями профсоюзов по вопросу пенсионной реформы продолжается
Другие страны
30 марта 2023 г. 15:15
Макрон: Диалог между властями Франции и профсоюзами по пенсионной реформе продолжается

Диалог между французским правительством и представителями профсоюзов по вопросу пенсионной реформы продолжается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший с рабочим визитом коммуну Савин-ле-Лак на юго-востоке Франции.

"Диалог продолжается", - сказал он, добавив, что ничто не может оправдывать насилие, происходящее в ходе манифестаций против пенсионной реформы.

"Сейчас Конституционный совет должен рассмотреть законопроект с мудростью и спокойствием", - подчеркнул Макрон.

Ранее правительство Франции пошло на неоднозначный шаг и решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее - нижней палате парламента. Данное решение вызвало массовые беспорядки по всей стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Macron: Dialogue between French authorities, trade unions on pension reform continues

Самое читаемое

Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
24 марта 2023 г. 01:49
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi