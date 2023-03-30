Макрон: Диалог между властями Франции и профсоюзами по пенсионной реформе продолжается

Диалог между французским правительством и представителями профсоюзов по вопросу пенсионной реформы продолжается

Диалог между французским правительством и представителями профсоюзов по вопросу пенсионной реформы продолжается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший с рабочим визитом коммуну Савин-ле-Лак на юго-востоке Франции.

"Диалог продолжается", - сказал он, добавив, что ничто не может оправдывать насилие, происходящее в ходе манифестаций против пенсионной реформы.

"Сейчас Конституционный совет должен рассмотреть законопроект с мудростью и спокойствием", - подчеркнул Макрон.

Ранее правительство Франции пошло на неоднозначный шаг и решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее - нижней палате парламента. Данное решение вызвало массовые беспорядки по всей стране.