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DHL: Концерн сотрудничает с властями ЦАР по делу о взрыве посылки

DHL: Концерн сотрудничает с властями ЦАР по делу о взрыве посылки Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL полностью сотрудничает с властями Центрально-Африканской Республики (ЦАР) по делу о взрыве посылки, в результате которого пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 17:32
DHL: Концерн сотрудничает с властями ЦАР по делу о взрыве посылки

Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL полностью сотрудничает с властями Центрально-Африканской Республики (ЦАР) по делу о взрыве посылки, в результате которого пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый.

Как передает Report, об этом заявила во вторник ТАСС представитель концерна Сабине Хартман, отметив, что DHL не комментирует предполагаемое задержание там своих сотрудников, соблюдая их право на уважение частной жизни.

"Нам известно об инциденте, который касается посылки, доставленной 16 декабря в Банги. Дело сейчас расследуют местные органы, и мы полностью сотрудничаем с ними", - отметила она. "Принимая во внимание право наших сотрудников на уважение частной жизни, мы не можем предоставить дополнительной информации о продолжающемся расследовании. DHL осуждает любые формы насилия и нелегальное использование своей сети", - сказала Хартман.

Отметим, что сегодня полиция ЦАР задержала 7 человек, включая работников почты, по делу о террористической атаке, в результате которой пострадал Сытый.

16 декабря в российском посольстве сообщили, что Сытый получил ранение при взрыве пришедшей ему анонимной посылки. Он был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии.

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