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    При авиаударах по Йемену погибли 19 мирных жителей

    Они стали жертвами авиаударов, нанесенных силами коалиции во главе с Саудовской Аравией

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Йемене 19 мирных жителей стали жертвами авиаударов, нанесенных силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, 12 человек погибли, 30 получили ранения в провинции Хадджа на севере Йемена в ходе бомбардировки их домов.

    Еще семь человек погибли на юге страны в результате авиаудара по рынку.

    Противостояние между йеменскими властями и мятежниками активизировалось в августе 2014 года. В январе нынешнего года хоуситы захватили Сану. Йеменский президент был вынужден перебраться сначала в Аден, а после того, как мятежники 25 марта вошли в этот город, он покинул Йемен.

    С 26 марта по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военно-воздушную операцию против мятежников. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.

    По данным ООН, в результате боевых действий в стране погибли свыше 2,6 тыс. мирных жителей. 21 млн йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

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