При авиаударах по Йемену погибли 19 мирных жителей

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Йемене 19 мирных жителей стали жертвами авиаударов, нанесенных силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, 12 человек погибли, 30 получили ранения в провинции Хадджа на севере Йемена в ходе бомбардировки их домов.

Еще семь человек погибли на юге страны в результате авиаудара по рынку.

Противостояние между йеменскими властями и мятежниками активизировалось в августе 2014 года. В январе нынешнего года хоуситы захватили Сану. Йеменский президент был вынужден перебраться сначала в Аден, а после того, как мятежники 25 марта вошли в этот город, он покинул Йемен.

С 26 марта по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военно-воздушную операцию против мятежников. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.

По данным ООН, в результате боевых действий в стране погибли свыше 2,6 тыс. мирных жителей. 21 млн йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.