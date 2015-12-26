Девять человек погибли в результате нападений радикалов на Филиппинах

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Девять человек погибли в результате серии нападений боевиков движения "Бойцы исламского освобождения Бангсаморо" (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF) на юге Филиппин в канун Рождества, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя властей Мириама Феррера (Miriam Ferrer), в результате нападения боевиков на поселение фермеров в провинции Султан-Кударат на острове Минданао погибли семь человек и несколько человек были взяты в заложники, их впоследствии освободили солдаты правительственной армии. Два человека погибли в результате атаки боевиков на часовню в провинции Северный Котабато.

Как сообщается, правительственная армия уничтожила четырех членов движения "Бойцы исламского освобождения Бангсаморо" (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF).