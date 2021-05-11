Десятки тел умерших от COVID-19 людей обнаружили в реке Ганг в Индии

Десятки тел людей, умерших, предположительно, из-за коронавирусной инфекции, обнаружены в священной для индусов реке Ганг в восточном штате Бихар.

Десятки тел людей, умерших, предположительно, из-за коронавирусной инфекции, обнаружены в священной для индусов реке Ганг в восточном штате Бихар.

Как сообщает в понедельник газета The Times of India, тела, вероятно, сбросили в воду родственники умерших, поскольку кремация в соответствии с традиционными обрядами индуизма дорога для бедных слоев населения.

Как сообщили изданию местные жители, в излучине Ганга в округе Буксар уже обнаружено 100-150 тел. Местные жители напуганы и требуют от властей немедленно принять меры. Местная администрация утверждает, что большинство тел были сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш.

Окружной судья Буксара Аман Самир сообщил в заявлении для прессы, что в отношении лиц, виновных в сбрасывании тел умерших от COVID-19 без традиционного для индуизма сожжения на костре, будут приниматься строгие меры. "Изданы инструкции о принятии карательных мер в отношении любого, кто будет застигнут при сбрасывании умерших в реку", - сказал Самир.

Кремация неопознанных тел будет производиться в соответствии с погребальными ритуалами за счет правительства штата.