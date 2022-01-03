О нас
Report Georgia
Аудио новости

Десятки человек погибли в столкновениях боевиков в Колумбии

Десятки человек погибли в столкновениях боевиков в Колумбии По меньшей мере 17 человек были убиты в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в ходе столкновений между выходцами из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО).
Другие страны
3 января 2022 г. 07:01
Десятки человек погибли в столкновениях боевиков в Колумбии

По меньшей мере 20 человек стали жертвами конфликта между бывшими членами распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО) в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция Caracol.

По ее данным, власти обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. В понедельник утром состоится заседание Совета безопасности, участники которого дадут оценку ситуации в регионе. Местные власти проинформировали, что некоторые жители департамента решили временно покинуть свои дома.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тысячи человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило с РВСК соглашение о мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada silahlı toqquşmalar zamanı azı 20 nəfər öldürülüb

Экслюзивные новости

Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi