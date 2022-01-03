Почти 20 человек погибли в столкновениях боевиков в Колумбии

По меньшей мере 17 человек были убиты в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в ходе столкновений между выходцами из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО).

По меньшей мере 17 человек были убиты в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в ходе столкновений между выходцами из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО).

Как передает Report со ссылкой на Caracol Televisión , об этом сообщил глава муниципалитета Араукита Этеливар Торрес.

"По информации правительства департамента, к 18:00 были убиты около 17 человек", - сказал Торрес в интервью телеканалу.

По словам чиновника, информация получена от местных жителей и пока не имеет официального подтверждения. Информация о вооруженных столкновениях поступали также из муниципалитетов Саравена, Фортуль и Таме.