Десятки человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии

По меньшей мере 23 человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в деревне Каттанарапатти в округе Вирудхунагар в южном индийском штате Тамилнад.

Об этом Report сообщает со ссылкой на India Today.

Согласно информации, власти смогли опознать личность 19 тел. Кроме того, 13 человек, участвовавших в спасательной операции, госпитализированы с незначительными травмами, шестерых пострадавших поместили в отделении интенсивной терапии, уточнил глава окружной администрации Н.О. Сукхапутра.

Предприятие, согласно предварительной информации, функционировало незаконно. Для поиска и задержания виновных были созданы четыре специальные группы.

Издание отмечает, что это не первый подобный инцидент в округе. Только в 2024 году при двух взрывах на аналогичных заводах погибли 14 человек, еще восемь получили травмы.