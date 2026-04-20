    Десятки человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии

    • 20 апреля, 2026
    Десятки человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии

    По меньшей мере 23 человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в деревне Каттанарапатти в округе Вирудхунагар в южном индийском штате Тамилнад.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на India Today.

    Согласно информации, власти смогли опознать личность 19 тел. Кроме того, 13 человек, участвовавших в спасательной операции, госпитализированы с незначительными травмами, шестерых пострадавших поместили в отделении интенсивной терапии, уточнил глава окружной администрации Н.О. Сукхапутра.

    Предприятие, согласно предварительной информации, функционировало незаконно. Для поиска и задержания виновных были созданы четыре специальные группы.

    Издание отмечает, что это не первый подобный инцидент в округе. Только в 2024 году при двух взрывах на аналогичных заводах погибли 14 человек, еще восемь получили травмы.

    Hindistanda fişəng zavodunda partlayış zamanı onlarla insan ölüb

