    Hindistanda fişəng zavodunda partlayış zamanı onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 20 aprel, 2026
    • 01:31
    Hindistanda fişəng zavodunda partlayış zamanı onlarla insan ölüb

    Hindistanın cənubundakı Tamilnad ştatının Virudhunagar dairəsinin Kattanarapatti kəndində fişəng zavodunda baş verən partlayış zamanı azı 23 nəfər ölüb, daha altı nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "India Today"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hakimiyyət orqanları 19 meyitin kimliyini müəyyən edib. Bundan əlavə, dairə administratoru N.O. Sukhaputranın sözlərinə görə, xilasetmə əməliyyatında iştirak edən 13 nəfər yüngül xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb, altı yaralı isə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

    İlkin məlumata görə, müəssisə qanunsuz fəaliyyət göstərib. Təqsirkarları tapmaq və tutmaq üçün dörd xüsusi qrup yaradılıb.

    Nəşr qeyd edir ki, bu, dairədə ilk belə hadisə deyil. Təkcə 2024-cü ildə oxşar zavodlarda baş verən iki partlayışda 14 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.

    Fişəng zavodu Hindistan Partlayış
    Десятки человек погибли при взрыве на заводе фейерверков в Индии

    Son xəbərlər

    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    19:55

    Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdır

    Xarici siyasət
    19:54

    Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    19:52

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti