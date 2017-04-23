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    Десять иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков ИГ

    Они ранили 20 человек сообщил подполковник

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки ИГ на правительственный конвой в западной части Ирака.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование.

    "Боевики ИГ, вооруженные винтовками и реактивными установками атаковали мирных жителей и военный транспорт, который перевозил солдат рядом с (городом) Рутба", — сообщил подполковник.

    "Они убили по меньшей мере десять человек и ранили 20", — заявил он.

    Другие официальные лица подтвердили агентству информацию о нападении и данные по погибшим.

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