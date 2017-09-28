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    Депутаты Уганды подрались на заседании из-за споров о президентской власти - ВИДЕО

    Парламентарии начали кидать друг в друга стулья и пустили в ход другие предметы интерьера© REUTERS/James Akena

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Члены парламента Уганды подрались на заседании. 

    Как сообщает Report,  видео с места событий 28 сентября опубликовал портал Sky News.

    Оппоненты не ограничились рукопашным поединком, начали кидать друг в друга стулья и пустили в ход другие предметы интерьера. 

    Поводом для разногласий стал проект закона, позволяющего президенту страны оставаться на посту после достижения 75-летнего возраста. Сейчас главе государства Йовери Мусевени 73 года.

    Президент Уганды по закону избирается раз в пять лет общим голосованием. 

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