Депутаты Уганды подрались на заседании из-за споров о президентской власти - ВИДЕО

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Члены парламента Уганды подрались на заседании.

Как сообщает Report, видео с места событий 28 сентября опубликовал портал Sky News.

Оппоненты не ограничились рукопашным поединком, начали кидать друг в друга стулья и пустили в ход другие предметы интерьера.

Поводом для разногласий стал проект закона, позволяющего президенту страны оставаться на посту после достижения 75-летнего возраста. Сейчас главе государства Йовери Мусевени 73 года.

Президент Уганды по закону избирается раз в пять лет общим голосованием.