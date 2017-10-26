Депутат Верховной Рады Украины, на которого совершено покушение, прооперирован и пришел в себя - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук, на которого было в Киеве совершено покушение, прооперирован и пришел в себя, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Он по-прежнему находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Мосийчук сделал заявление, в котором назвал тех, кто "сидит в Москве", заказчиками покушения, а исполнители, по его мнению, местные.

"Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший Беркут, в 2013 стоявший по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня - националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это осознать", - отметил Мосийчук.

Покушение произошло накануне вечером в Киеве, у редакции телеканала "Эспрессо". Взрывное устройство было заложено в мотоцикле. По последним данным, от ранений скончались двое: Руслан Кушнир - охранник Мосийчука и 36-летний капитан полиции Михаил Мормель, живший в соседнем подъезде.

СБУ по факту взрыва открыто уголовное производство по статье теракт.