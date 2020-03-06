Депутат парламента Франции заразился коронавирусом

Медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата французской Национальной ассамблеи (парламента), который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщает радио France Bleu со ссылкой на спикера Ришара Феррана.

Ранее сообщалось, что парламентарий, представляющий партию "Республиканцы" от региона Эльзас, находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей.

По словам коллег депутата, 68-летний Жан-Люк Рейцер находится в одной из больниц эльзасского города Мюлуз. Последний раз он присутствовал на заседании парламента 25 февраля.

Спикер сообщил, что помимо депутата заражение коронавирусом выявлено у сотрудника парламентского буфета, который сейчас находится на домашнем карантине.