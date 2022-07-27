Силовики взяли под контроль парламент в Багдаде

Демонстранты, недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в среду в здание парламента, которое расположено в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада.

Захватившие парламент Ирака протестующие покидают здание Совета представителей. Силовые структуры постепенно возвращают контроль над парламентским комплексом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

Из соображений безопасности многие иракские чиновники спешно покинули "зеленую зону" Багдада, которая оказалась в эпицентре народных волнений.

Протестное движение охватило в эти часы и другие города страны - Эн-Наджаф, Басру, Кербелу.

Ранее в среду толпа людей прорвалась в здание парламента, протестуя против выдвижением кандидатом в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, который считается близким к Тегерану шиитским политиком. Силы безопасности не препятствовали действиям людей, и в конечном итоге они добрались до главного зала заседаний.

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Демонстранты, недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в среду в здание парламента, которое расположено в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.

Активисты с национальными флагами находятся сейчас в холле и во дворе парламентского дворца, охранники не пытаются оказывать им сопротивление.

Против выдвижения в премьеры ас-Судани, который считается близким к Тегерану шиитским политиком, выступил радикальный имам Муктада ас-Садр. Он считается противником усиления иранского влияния в стране.