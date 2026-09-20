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    Демократы в Сенате США потребовали расследовать ошибочный отчет ИИ о китайском судне

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 01:55
    Демократы в Сенате США потребовали расследовать ошибочный отчет ИИ о китайском судне

    Группа сенаторов-демократов Конгресса США потребовала от правительственных надзорных органов расследовать ошибочный отчет искусственного интеллекта (ИИ), в котором утверждалось, что китайское судно на Ближнем Востоке перевозило компоненты ядерной оружейной программы.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, соответствующее письмо законодателей оказалось в распоряжении телеканала.

    Сенаторы назвали этот инцидент, который, по их словам, едва не привел к конфликту, примером "недавних событий", вызывающих у них "растущую обеспокоенность по поводу того, в какой степени ведомства <...> отдают приоритет ускорению внедрения возможностей ИИ и "экспериментам" вместо эффективного управления".

    В письме сенаторы Марк Уорнер, Джек Рид и Крис Кунс призвали к "немедленному проведению расследования со стороны соответствующих генеральных инспекторов с обеспечением более высокой степени прозрачности итоговых результатов, учитывая влияние, которое подобные ошибки оказывают на доверие [американской] общественности к разведке и боевым миссиям".

    В письме также упоминается удар, который ВС США нанесли в феврале по иранской школе в Минабе, в результате чего погибли почти 200 детей и взрослых. Ранее CNN сообщал, что удар был нанесен после того, как американское командование проигнорировало предупреждение о сильной устарелости разведданных. По данным CNN, первоначальные выводы расследования указывали на использование устаревшей информации при подготовке списка целей.

    "Данные о том, что платформы ИИ для выбора целей неоднократно генерировали ложные результаты на основе устаревших данных или явных галлюцинаций, создают риск серьезных оперативных ошибок, а также подрывают доверие как американской общественности, так и международных партнеров к точности и надежности разведданных США и основанных на них военных действий", - считают демократы.

    Они потребовали от главы Пентагона Пита Хегсета и директора Национальной разведки Джея Клейтона предоставить генеральным инспекторам "неограниченный доступ как к [данным по] обоим случаям, произошедшим в этом году, <...>, так и к любым другим случаям, которые до сих пор, возможно, не были преданы огласке".

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Искусственный интеллект (ИИ)
    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

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