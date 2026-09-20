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    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 02:39
    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

    ABŞ Konqresinin bir qrup demokrat senatoru hökumətin nəzarət orqanlarından Yaxın Şərqdəki Çin gəmisinin nüvə silahı proqramının komponentlərini daşıdığını iddia edən süni intellektin səhv hesabatını araşdırmağı tələb edib.

    "Report" "CNN"ə istinadən xəbər verir ki, qanunvericilərin müvafiq məktubu telekanalın əlinə keçib.

    Senatorlar az qala münaqişəyə səbəb olacaq bu insidenti qurumların effektiv idarəetmə əvəzinə süni intellekti imkanlarının tətbiqinin sürətləndirilməsinə və "eksperiment"lərə nə dərəcədə üstünlük verməsi ilə bağlı onlarda "artan narahatlıq" doğuran son hadisələrin nümunəsi adlandırıblar.

    Məktubda senatorlar Mark Uorner, Cek Rid və Kris Kuns bu cür səhvlərin Amerika ictimaiyyətinin kəşfiyyata və döyüş missiyalarına inamına göstərdiyi təsiri nəzərə alaraq müvafiq baş müfəttişlər tərəfindən yekun nəticələrin daha yüksək şəffaflıq dərəcəsi təmin edilməklə dərhal araşdırma aparılmasına çağırıblar.

    Məktubda həmçinin ABŞ Silahlı Qüvvələrinin fevral ayında Minabdakı İran məktəbinə endirdiyi və təxminən 200 uşaq və yetkinin ölümünə səbəb olan zərbə xatırladılıb. Daha əvvəl "CNN" xəbər vermişdi ki, zərbə Amerika komandanlığının kəşfiyyat məlumatlarının çox köhnəlməsi ilə bağlı xəbərdarlığına məhəl qoymamasından sonra endirilib.

    "Hədəf seçimi üçün süni intellekt platformalarının köhnəlmiş məlumatlar və ya aşkar hallüsinasiyalar əsasında dəfələrlə yalan nəticələr yaratmasına dair məlumatlar ciddi operativ səhvlər riski yaradır, həmçinin həm Amerika ictimaiyyətinin, həm də beynəlxalq tərəfdaşların ABŞ kəşfiyyat məlumatlarının və onlara əsaslanan hərbi əməliyyatların dəqiqliyinə və etibarlılığına olan inamını sarsıdır", - demokratlar belə hesab edirlər.

    Onlar Pentaqon rəhbəri Pit Heqset və Milli Kəşfiyyatın direktoru Cey Kleytondan baş müfəttişlərə "istər bu il baş vermiş hər iki hadisəyə dair məlumatlara, istərsə də indiyədək ictimaiyyətə açıqlanmamış ola biləcək hər hansı digər hadisələrə məhdudiyyətsiz giriş" təmin olunmasını tələb ediblər.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) Pit Heqset
    Демократы в Сенате США потребовали расследовать ошибочный отчет ИИ о китайском судне

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