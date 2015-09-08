Демократы США могут заблокировать отрицательную резолюцию по Ирану

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Американские сенаторы-демократы, вероятно, смогут заблокировать принятие резолюции о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе, если количество противников этой резолюции останется прежним. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Еще три сенатора во вторник высказались о своем положительном решении по Ирану, таким образом, в сумме демократы набрали 41 голос в поддержку соглашения по атому. Этого достаточно, чтобы заблокировать отрицательное решение и избежать применения вето со стороны главы государства.

Дебаты по сделке начинаются в конгрессе США во вторник. Республиканцы, контролирующие и сенат, и палату представителей, обещают заблокировать данное соглашение.

При наборе 41 голоса в пользу соглашения сенаторы вообще могут избежать голосования по договоренностям с Ираном, применив тактику обструкции — филибастер. Обструкция позволяет меньшинству в палате неопределенно долго затягивать обсуждение вопроса без вынесения его на голосование.