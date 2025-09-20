Демократы потребовали встречи с Трампом

Лидеры демократов в Конгрессе США потребовали проведения встречи с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы договориться о мерах по предотвращению приостановки работы федерального правительства (шатдаун) страны.

Как передает Report, об этом говорится в послании Трампу, которое подписали лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис.

"Мы пишем, чтобы потребовать встречи в связи с вашим решением приостановить работу правительства из-за желания республиканцев продолжить лишать финансирования здравоохранение для американцев", - отмечается в сообщении.

Законодатели-демократы обвинили республиканцев в "отказе вести двухпартийные консультации" об обеспечении финансирования работы правительства. Они заверили, что готовы к обсуждению этого вопроса.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ранее заявил, что демократы пытаются "добиться приостановки работы правительства". Он отметил, что "шатдаун демократов будет катастрофой для страны". По мнению Джонсона, демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства, в том числе касающиеся выделения значительных средств на нужды здравоохранения.