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    Дели возглавил рейтинг самых загрязненных крупных городов мира

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 11:02
    Дели возглавил рейтинг самых загрязненных крупных городов мира

    Дели возглавил рейтинг IQAir, оказавшись на первом месте среди крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    По данным IQAir на утро 7 ноября, индекс качества воздуха в Дели по американской шкале составил 581, примерно вдвое превысив показатель пакистанского Лахора - 285.

    Центральный совет Индии по контролю за загрязнением зафиксировал в Дели индекс качества воздуха на уровне 363, отнеся его к категории "очень плохой". Reuters отмечает, что эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за различий в шкалах и методиках расчета.

    Власти обязали школы Дели и прилегающих районов предусмотреть возможность дистанционного обучения, а жителям рекомендовали перейти на удаленную работу. Меры введены накануне индуистского праздника Дивали, который традиционно сопровождается массовым запуском петард и фейерверков, что приводит к дополнительному ухудшению качества воздуха.

    По данным местных медиа, ссылающихся на официальную статистику, в пятницу уровень загрязнения воздуха достиг максимальных значений за последние восемь лет в преддверии Дивали.

    Загрязнение воздуха Индия
    Dehli dünyanın ən çox çirklənmiş iri şəhərlərinin reytinqinə liderlik edib
    Delhi tops ranking of world's most polluted major cities
    44 filmi
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