Дели возглавил рейтинг самых загрязненных крупных городов мира
- 07 ноября, 2026
- 11:02
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Дели возглавил рейтинг IQAir, оказавшись на первом месте среди крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
По данным IQAir на утро 7 ноября, индекс качества воздуха в Дели по американской шкале составил 581, примерно вдвое превысив показатель пакистанского Лахора - 285.
Центральный совет Индии по контролю за загрязнением зафиксировал в Дели индекс качества воздуха на уровне 363, отнеся его к категории "очень плохой". Reuters отмечает, что эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за различий в шкалах и методиках расчета.
Власти обязали школы Дели и прилегающих районов предусмотреть возможность дистанционного обучения, а жителям рекомендовали перейти на удаленную работу. Меры введены накануне индуистского праздника Дивали, который традиционно сопровождается массовым запуском петард и фейерверков, что приводит к дополнительному ухудшению качества воздуха.
По данным местных медиа, ссылающихся на официальную статистику, в пятницу уровень загрязнения воздуха достиг максимальных значений за последние восемь лет в преддверии Дивали.