Dehli dünyanın ən çox çirklənmiş iri şəhərlərinin reytinqinə liderlik edib
- 07 noyabr, 2026
- 11:29
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Dehli (Hindistan) şəhəri havanın çirklənmə səviyyəsinə görə dünyanın iri şəhərləri arasında birinci yerdə qərarlaşaraq "IQAir" reytinqinə liderlik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
"IQAir"in noyabrın 7-nə olan məlumatına görə, Dehlidə havanın keyfiyyət indeksi ABŞ şkalası üzrə 581 təşkil edərək, Pakistanın Lahor şəhərinin göstəricisini (285) təxminən iki dəfə üstələyib.
Hindistanın Mərkəzi Çirklənməyə Nəzarət Şurası Dehlidə havanın keyfiyyət indeksini 363 səviyyəsində qeydə alıb və onu "çox pis" kateqoriyasına aid edib. "Reuters" qeyd edib ki, şkalalardakı və hesablama metodikalarındakı fərqlərə görə bu göstəriciləri birbaşa müqayisə etmək olmaz.
Hakimiyyət Dehli və ətraf rayonların məktəblərini distant təhsil imkanını nəzərdə tutmağa məcbur edib, sakinlərə isə məsafədən işləmələri tövsiyə edilib.